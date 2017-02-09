Безпритульні у метро допомогли прибиральнику з Сан-Франциско заробити чверть мільйона доларів за рік

Про це повідомляє Fox 2.

У 2015 році офіційна заробітна плата Чжао Лян Чжана, який стежить за чистотою на станції Пауелл-стріт, склала близько 58 тисяч доларів. Крім того, він отримав більше 162 тисяч доларів за понаднормову роботу. C урахуванням бонусів і заохочень прибиральник заробив $271 243.

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У Transparent California з'ясували, що згідно з документами Чжан приходив на роботу кожен день, в тому числі у вихідні, свята і під час відпустки. Середня тривалість робочого дня становила 17 годин. Записи камер відеоспостереження показують, що прибиральник періодично переховувався в коморі і годинами не виходив звідти.

Директор з перевезень Системи швидкісних поїздів Сан-Франциско Рой Агілера пояснив, що станцію Пауелл-стріт облюбували бездомні, тому прибиральникам завжди вистачає роботи. За його словами, Чжан виконував усе, що йому було доручено.