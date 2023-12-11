Данія стала єдиною країною ЄС, в якій кількість українських біженців знизилася - на 4,5%.

Українські біженці продовжують їхати в Європу, і їх кількість в жовтні зросла фактично у всіх країнах ЄС, повідомляє Євростат.

"У порівнянні з кінцем вересня 2023 року кількість бенефіціарів тимчасового захисту від України в ЄС зросла у всіх країнах ЄС, крім Данії, де вона знизилася на 4,5% (-1 700 осіб). Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+20 465; +1,7%), Чехії (+6 490; + 1,8%) та Нідерландах (+4 005; +3,0%)", - відзначають в Євростаті.

Всього станом на 31 жовтня статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,24 мільйона громадян, які покинули Україну в результаті російського вторгнення.

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Основними країнами ЄС, які прийняли біженців з України, були Німеччина (1 215 365 осіб; 28,7% від загального числа), Польща (960 620; 22,7%) і Чехія (364 450; 8,6%).

Також зазначається, що порівняно з населенням кожної країни ЄС, найбільша кількість одержувачів тимчасового захисту на тисячу осіб наприкінці жовтня 2023 року спостерігалась у Чехії (33,7), Естонії (26,3), Польщі та Болгарії (26,1) та Литві (25,8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,5 на тисячу осіб.

Станом на 31 жовтня 2023 року громадяни України становили понад 98% одержувачів тимчасового захисту, з них дорослі жінки становили майже половину (46,4%), діти - 33,4%, а дорослі чоловіки - 20,2% від загального числа.

Українські біженці в Європі - що відомо

Євросоюз продовжив до березня 2025 року статус захисту для українських біженців. Всі країни ЄС повинні на національному рівні затвердити аналогічне рішення.

Однак не скрізь місцева влада допомагає українським біженцям. Приміром в Румунії біженці скаржаться на затримку соцвиплат, а також на те, що в школах їхнім дітям не допомагають адаптуватися, фактично роблячи ізгоями в класі.

Крім того, Норвегія ускладнить умови для українців, які оформляють тимчасовий захист, щоб зменшити потік біженців через дуже щедру політику країни.

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