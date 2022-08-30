Спроба підпалу сталась тоді, коли дитячий садок уже закрився.

У Лейпцигу невідомі на вихідних хотіли підпалити дитячий садок, у якому виховуються діти-біженці з України.

Про це повідомляє Bild.

Зловмисники, ймовірно, розлили біля входу легкозаймисту рідину і підпалили її. Попри старання зловмисників, вогонь не перекинувся на дитсадок, а лише пошкодив двері.

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Напад стався, коли дитячий садок уже закрився, а тому ніхто не постраждав. Приміщення закладу розташовано за 700 метрів від будинку біженців, який також піддався нападу із застосуванням запалювальних пристроїв у п’ятницю, 26 серпня, ввечері.

Правоохоронці допускають, що між підпалами є зв'язок.

"Через просторову близькість ми не виключаємо, що між цими двома нападами існує зв’язок. Зараз ми вивчаємо свідчення очевидців, опитуємо місцевих жителів, шукаємо записи з камер і перевіряємо соціальні мережі", - зазначив прес-секретар держуправління кримінальної поліції Німеччини Том Бернхардт.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Смоленській області п'яні чоловіки погрожували біженкам з України з дітьми, вимагаючи видати їм чоловіків "з Києва та Чернігова".

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