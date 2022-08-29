У Смоленській області п'яні чоловіки погрожували біженкам з України з дітьми, вимагаючи видати їм чоловіків "з Києва та Чернігова".

Про це пише російське видання "Верстка".

Інцидент стався в ніч з 5 на 6 серпня на території соціально-оздоровчого центру "Голоївка", в якому розміщують біженців з України.

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Одним з учасників нападу був 25-річний російський військовослужбовець Михайло Горєлов, який приїхав у відпустку з війни в Україні.

Журналісти з'ясували, що в той день групі чоловіків розповіли, що в пансіонаті "ображали" росіян і погано ставилися до персоналу. Тоді вони вирішили "розібратися" і поїхали туди, взявши з собою зброю.

Вночі вони проникли на територію пансіонату і почали стукати в двері кімнат на першому поверсі з криками "чоловіки Чернігів - Київ, виходь!".

Одна з біженок переказала історію українки, яка постраждала від нападу.

"Кажу доньці:"Піди відкрий двері". А сама пішла одягатися. Дочка відкриває двері, їй прямо пістолет або рушницю, вона і не зрозуміла, або обрізом і до живота. І брат їй каже: "Віка, закривай двері!" У мами почалася істерика. І вона вилітає до цього, як вона каже, дебіла і починає на нього кричати: "Як ти можеш?" - розповіла вона.

Після цього зброю приставили до скроні самої жінки з питаннями: "Де твій чоловік? Є чоловік? Звідки ви?" Ці ж питання задавали її синові.

Агресори пішли тільки після того, як дитина сказала, що в санаторії знаходяться тільки біженці з Луганської, Донецької та Харківської областей. Після цього жінка забрала дітей і повернулася в Україну.

За словами жителів селища, всіх чотирьох чоловіків на кілька днів відвезли в поліцейську дільницю, проте пізніше відпустили. Проти них порушили кримінальну справу за статтею 213 КК РФ "Хуліганство".

Самі переселенці розповіли, що місцеві до них не дуже добре ставляться

"Нас і так тут не сильно-то люблять. Часто і густо чуємо:" А, хохли... " - сказали вони журналістам.

Місцеві жителі кажуть, що контрактника Михайла Горєлова "командир викликає на війну" в Україну, однак той повертатися туди не дуже хоче, тому не сильно засмутився, що може отримати кримінальне покарання.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін зобов'язав українців у Росії здати відбитки пальців.

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