На цей крок РФ пішла після блокування її пропагандистського телеканалу.

Уповноважена федерального уряду Німеччини з культури та ЗМІ Клаудія Рот прокоментувала закриття офісу Deutsche Welle у Москві.

Заяву опубліковано на сайті федерального уряду.

Рот назвала такий крок Росії "аж ніяк не прийнятним". Вона закликала РФ не використовувати це для політичної реакції на блокування пропагандистського телеканалу RT DE в Німеччині.

"Рівняння немає під собою жодних підстав. RT DE зараз мовить без ліцензії і не звертався за ліцензією. На цій підставі Державний орган із засобів масової інформації прийняв рішення. Це зовсім інша ситуація, ніж DW, у якої зараз відкликають ліцензію", - заявила вона.

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Рот наголосила, що Deutsche Welle є незалежним від влади медіа, та закликала до деескалації у взаєминах між Німеччиною та Росією.

"DW організовано незалежно від держави. Це означає, що, на відміну від RT DE, німецька держава не має жодного впливу. ... Я закликаю російську сторону не використовувати проблеми з ліцензуванням телеканалу RT для політичної реакції", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого німецький регулятор, Комісія з ліцензування та нагляду, заборонив мовлення в країні російського пропагандистського телеканалу RT DE.

У відповідь на "недружні дії ФРН з заборони супутникового мовлення" пропагандистського Russia Today в Німеччині Росія закрила кореспондентський пункт німецької державної радіостанції Deutsche Welle у Росії.

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