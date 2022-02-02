YouTube-канали RT для Німеччини вже були заблоковані раніше.

Німецький регулятор, Комісія з ліцензування та нагляду, заборонив мовлення в країні російського пропагандистського телеканалу RT DE.

Про це повідомили на сайті регулятора.

У вівторок, 1 лютого, комісія заборонила розповсюдження телепрограми "RT DE" у Німеччині. Причиною стала відсутність необхідної ліцензії.

"Програма RT DE – це програма мовлення, для якої потрібна ліцензія. … Ліцензія не видавалася та не вимагалася. У зв'язку з цим організація та розповсюдження телепрограми у прямому ефірі в Інтернеті, через мобільний та смарт-додаток "RT News" та через супутник повинні бути припинені", - йдеться в повідомленні.

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Організатор "RT DE" - RT DE Productions GmbH, що базується у Берліні - діє з грудня 2021 року. 17 грудня, на наступний день після запуску мовлення російського телеканалу німецькою, місцевий відповідальний регулятор ЗМІ ініціював розгляд щодо RT DE.

Раніше повідомлялося, що телеканал RT домалював на фотографії сім'ї біженців з Афганістану.

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