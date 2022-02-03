РФ анулювала акредитації усіх співробітників Deutsche Welle.

Москва закрила кореспондентський пункт німецької державної радіостанції Deutsche Welle у Росії.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Росії у Telegram.

Рішення Росія ухвалила у відповідь на "недружні дії ФРН з заборони супутникового мовлення" пропагандистського Russia Today в Німеччині.

РФ анулювала акредитації усіх співробітників російського бюро Deutsche Welle та припинила мовлення радіостанції на території країни.

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Також МЗС Росії ініціювало процедуру визнання Deutsche Welle "іноземним засобом інформації, який виконує функції іноземного агента".

У грудні RT усупереч законодавству запустив прямий ефір німецькою мовою на різних платформах. Після цього німецький регулятор порушив проти каналу кримінальне провадження. В результаті супутниковий оператор Eutelsat припинив мовлення RT напередодні Різдва.

Раніше німецькомовний телеканал пропагандистів заблокували у YouTube після того, як росіяни спробували обійти санкції. Відеохостинг обмежив два канали німецького Russia Today ще у вересні після регулярних порушень принципів спільноти.

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