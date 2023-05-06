Українські активісти оскаржили це рішення у суді.

Увечері 5 травня адміністративний суд Берліна скасував заборону на прапори України 8 і 9 травня. Водночас вивішування російських прапорів у ці дні залишається під забороною.

Як повідомляє rbb, суд задовольнив скаргу української організації "Віче" та скасував заборону на розміщення прапорів України біля радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайді. У суді пояснили, що не було жодних доказів того, що цивільна безпека перебуває під загрозою.

Адвокат "Віче" Патрік Хайнеманн наголосив, що адміністративний суд підтвердив юридичний висновок – заборона на українські прапори є незаконно.

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"Будь-хто, хто використовує своє фундаментальне право публічно ідентифікувати себе як українську націю та визнати свої історичні жертви в розгромі націонал-соціалізму, не є загрозою цивільній безпеці", – пояснив Хайнеманн.

Зазначається, що поліція Берліна ще може оскаржити рішення адміністративного суду у Вищому адміністративному суді Берліна-Бранденбурга.

9 травня в Берліні: що відомо

Як відомо, минулого року у Берліні також заборонили українську та російську символіки.

8 травня в українських активістів забрали великий прапор, який вони розгорнули біля меморіалу пам'яті загиблих у Другій світовій війні.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував ці дії правоохоронців і назвав рішення "величезним скандалом".

Цього року у Берліні знову заборонили 8 і 9 травня демонструвати російські та українські прапори біля меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайді.

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