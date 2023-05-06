Увечері 5 травня адміністративний суд Берліна скасував заборону на прапори України 8 і 9 травня. Водночас вивішування російських прапорів у ці дні залишається під забороною.
Як повідомляє rbb, суд задовольнив скаргу української організації "Віче" та скасував заборону на розміщення прапорів України біля радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайді. У суді пояснили, що не було жодних доказів того, що цивільна безпека перебуває під загрозою.
Адвокат "Віче" Патрік Хайнеманн наголосив, що адміністративний суд підтвердив юридичний висновок – заборона на українські прапори є незаконно.
"Будь-хто, хто використовує своє фундаментальне право публічно ідентифікувати себе як українську націю та визнати свої історичні жертви в розгромі націонал-соціалізму, не є загрозою цивільній безпеці", – пояснив Хайнеманн.
Зазначається, що поліція Берліна ще може оскаржити рішення адміністративного суду у Вищому адміністративному суді Берліна-Бранденбурга.
9 травня в Берліні: що відомо
Як відомо, минулого року у Берліні також заборонили українську та російську символіки.
8 травня в українських активістів забрали великий прапор, який вони розгорнули біля меморіалу пам'яті загиблих у Другій світовій війні.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував ці дії правоохоронців і назвав рішення "величезним скандалом".
Цього року у Берліні знову заборонили 8 і 9 травня демонструвати російські та українські прапори біля меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайді.