Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба реагуючи на дії берлінської поліції заявив, що "Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку".

Сьогодні, 8 травня, в Берліні, під час пам’ятного заходу до дня закінчення Другої світової війни в Європі, місцева поліція згорнула великий український прапор, який розвернула група українських активістів.

Про деталі інциденту повідомив учасник акції в Берліні, український активіст Олександр Снідалов в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що українська петиція до сенату Берліна про заборону російської символіки під час заходів до дня закінчення Другої світової війни в Європі була успішною.

"Російську символіку заборонили, але водночас заборонили й використання українського прапору на території меморіалів. Це справедливість по-німецьки, де вони намагаються показати відстороненість і забезпечити всі права. Насправді, це вилилося у фарс", - сказав Снідалов.

Український активіст розповів, що учасники акції в Берліні принесли та розгорнули тридцятиметровий український прапор до меморіалу вшанування загиблих у Другій світовій війні. Проте берлінській поліції прапор здався дуже масштабним за розміром і вони попросили згорнути полотнище.

"Ми відмовилися згортати український прапор та пояснили, що під цим символом зараз борються наші воїни за свободу України. Поліції довелося самостійно це робити, але велика кількість людей побачила український символ незалежності", - сказав Снідалов.

Український активіст додав, що росіяни дуже болісно переживають заборону російської символіки в Берліні під час проведення заходів до дня закінчення Другої світової війни в Європі.

"У нас є інформація, що на завтра, 9 травня, росіяни готують різні акції. Вони хочуть одягти георгіївські стрічки та провести свій "Безсмертний полк". Але ми готові до любих провокацій з боку російських прихильників і будемо їм протистояти", - підкреслив український активіст.

Реакція українських дипломатів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба реагуючи на дії берлінської поліції заявив, що "Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку".

"Не можна ставити символи України та РФ на один щабель. А відібрати український прапор в учасників мирного мітингу — це напад на кожного, хто з цим прапором в руках нині захищає Європу та Німеччину від російської агресії", - написав Кулеба в Twitter.

А посол України у Німеччині Андрій Мельник назвав інцидент з українським прапором "величезною ганьбою для Берліна 8 травня".

Як повідомляв УНІАН, поліція Берліна, для запобігання ймовірним конфліктним ситуаціям, заборонила використання символіки, зокрема й української, під час заходів з нагоди закінчення Другої світової війни в Європі 8-9 травня.

Водночас, влада Берліна дозволила українську символіку протягом години, під час пам’ятного заходу до дня закінчення Другої світової війни в Європі, який буде проводити українське посольство.

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