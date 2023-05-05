Також під заборону потрапила російська символіка.

У Берліні заборонили 8 і 9 травня демонструвати російські та українські прапори біля меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайді.

Як пише Bild, заборонено носіння військової форми, медалей, символів V і Z, георгіївських стрічок і вбрання, що прославляє агресивну війну проти України. Також поліція заборонила виконання і спів російської/української маршової музики, особливо пісні "Священна війна".

"Але перш за все прапори і прапори з російським або українським відсиланням, Білорусі, Чечні, а також фотографії відповідних глав держав, тобто "Путіна і Ко", - пише видання.

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Виняток становлять прапори на вінках і букетах, які розмістять біля меморіалів. Також заборони не поширюються на дипломатичні делегації та ветеранів Другої світової війни.

9 травня в Берліні: що відомо

Нагадаємо, що минулого року в Берліні також заборонили українську та російську символіки.

8 травня 2022 року в українських активістів забрали великий прапор, який вони розгорнули біля меморіалу пам'яті загиблих у Другій світовій війні.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав рішення "величезним скандалом" і "ляпасом для всіх українців".

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