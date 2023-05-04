Берлінська поліція вивчає це порушення і почала розслідування з даного питання.

Берлінська поліція проводить розслідування після того, як в пресу просочилися подробиці майбутнього візиту Президента України Володимира Зеленського до столиці Німеччини.

Як пише Politico, співробітник берлінської поліції поділився конфіденційними деталями планованої операції, що призвело до порушення секретності, як заявила берлінська поліція. Про поїздку Зеленського стало відомо в середу, коли представник берлінської поліції підтвердив, що візит відбудеться, в результаті чого новину підхопили національні та зарубіжні видання.

Берлінська поліція заявила, що вона лише підтвердила поточну підготовку до поїздки і не надала ніякої інформації, яка поставила б під загрозу державний візит. Берлінська поліція вивчає це порушення і почала розслідування з даного питання.

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Візит Зеленського до Німеччини - деталі

Повідомлялося, що візит президента України Володимира Зеленського до Німеччини має відбутися 13 травня. Але витік секретної інформації про політику безпеки розлютив українських державних чиновників, які тепер розглядають можливість скасування поїздки. Українські чиновники, як кажуть, серйозно розчаровані навмисною публікацією конфіденційної інформації і критично охарактеризували цей процес як безвідповідальний, який може поставити під питання можливий візит президента України.