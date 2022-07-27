У МЗС країни заявили, що запаси німецької армії є застарілими.

Запаси німецької армії є застарілими, а танки - найгіршими у Європі. Причина у тому, що Берлін жив без "без очікувань війни у Європі".

Про це очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила в інтервʼю "Радіо Свобода".

"Ми думали та вірили, що Європа житиме в мирі, а тому менше коштів витрачали на власну військову оборону... Ми думали, що більше ніколи не будемо використовувати танки. Я маю на увазі наші військові танки - найгірші в Європі, які ви можете собі уявити. Так було протягом останніх десятиліть, тому що Європа була побудована для життя в мирі. Це старомодно, і наші запаси зброї зараз не такі, які б мали бути, за винятком деяких частин протиповітряної оборони", - пояснила Бербок.

Міністр додала, що Німеччина постачає Україні сучасну зброю, зокрема артилерію.

"На початку ми були надто повільними. І тому ми намагаємося ставати кращими. І ми зробили зміну позиції. Ми доставляємо важке озброєння, ми доставляємо артилерію, найсучасніші системи, тому що це те, про що українці нам говорять зараз", - резюмувало вона.

Як відомо, Німеччина зараз має на озброєнні танки Leopard 1 (з 1965 року) та їхню оновлену версію Leopard 2 (з 1979-го). Україні ж можуть поставити Leopard 1A5. Це пʼята модернізація "Леопардів" першої серії, яка зроблена у 1987 році.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна зараз веде переговори з однією з країн Європи про постачання німецьких бойових танків Leopard для ВСУ. Перші бойові машини вирушать на полігони в країнах Балтії, де проходитиме навчання українських військових.

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