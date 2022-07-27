Німецькі системи ППО IRIS-T SLM знаходяться на завершальній стадії виробництва, зазначила очільниця МЗС Німеччини.

Україна може отримати німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM наприкінці літа - на початку вересня.

Системи ППО знаходяться на завершальній стадії виробництва, розповіла очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За її словами, IRIS-T SLM мала отримати інша держава, і з нею довелося домовлятися, щоб вона відступилася.

"…ми також доставляємо систему протиповітряної оборони IRIS-T. Ну, я сподіваюся, що в кінці літа, на початку вересня... І це на завершальній стадії виробництва, воно мало відправитися в іншу країну. Тому нам довелося домовитися з іншою країною, що вони відступлять, що ця система може піти в Україну…", - зазначила міністр.

Нагадаємо, війська Росії без оголошення війни вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники також запускали по українській території різні ракети, було багато жертв та постраждалих.

У середині липня президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ запустила по Україні понад три тисячі крилатих ракет.

Влада України попросила союзників допомогти закрити наше небо, зокрема, надати системи ППО та винищувачі.

Західні держави, у тому числі Німеччина, пообіцяли допомогти Україні. Україна подала ще на початку липня подала заявку на купівлю 11 одиниць систем ППО IRIS-T SLM. Західні ЗМІ дізналися, що передача озброєння українській стороні затримується, оскільки немає дозволу з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца.

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