Перші з них підуть на полігони для навчання українських військових.

Україна зараз веде переговори з однією з країн Європи про постачання німецьких бойових танків Leopard для ВСУ. Перші бойові машини вирушать на полігони в країнах Балтії, де проходитиме навчання українських військових.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив в ефірі телемарафону.

"Швидше за все, ми почнемо з однієї з дружніх країн, в яких є танки Leopard. Вони готові нам їх передати", - сказав він.

За словами Рєзнікова, Україна продовжить вести й інші переговори про озброєння армії сучасною технікою.

"Після того, як танкові екіпажі будуть готові, будемо продовжувати паралельно вести розмову про озброєння українських Збройних сил сучасними танками... Ми також намагаємося переконати наших партнерів, що це можуть бути і Abrams американського виробництва", – зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Резніков розповів, що Україна отримає від партнерів протирадарні ракети, яких раніше не було в ЗСУ.

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