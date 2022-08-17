На його думку, ЄС відмовлявся прислухатися до голосу правди.

Російсько-українська війна розкрила правду про Європу.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю Le Monde.

"Ті, хто не хотів бачити, що путінська держава мала імперіалістичні тенденції, повинні визнати факти: в Росії відродилися демони 19-го і 20-го століть: націоналізм, колоніалізм і тоталітаризм", - заявив він.

За його словами, багато європейських лідерів були зачаровані російським диктатором Володимиром Путіним, а тепер шоковані.

"Повернення російського імперіалізму не повинно нас дивувати. Європа опинилася в нинішньому становищі не тому, що була недостатньо інтегрована, а тому, що відмовилася прислухатися до голосу правди. Цей голос звучить з Польщі вже багато років", - зазначив Моравецький.

Він зазначив, що механізмом, що захищає ЄС від тиранії більшості, є принцип одностайності, пошук компромісу між країнами.

"Політична практика показує, що німецькі та французькі голоси мають першорядне значення. Таким чином, ми маємо справу з формальною демократією і де-факто олігархією, в якій влада знаходиться в руках найсильніших", - підкреслив він.

Польський прем'єр запропонував уявити, що було б, якби в останні роки Європа завжди діяла так, як хотіла Німеччина.

За його словами, в такому випадку російські газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2" були б запущені багато місяців тому, а Україна програла б війну.

"Якби вся Європа поставляла Україні зброю в таких же масштабах і такими ж темпами, як Німеччина, війна б давно закінчилася. І це була б абсолютна перемога Росії. Що ж стосується Європи, то вона опинилася б напередодні чергової війни. Оскільки Росія, підбадьорена слабкістю своїх супротивників, продовжувала б наступ", - зазначив Моравецький.

Нагадаємо, що раніше Польща звинуватила Німеччину в "обманних маневрах" в поставках зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: