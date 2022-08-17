Необхідність прямого спілкування канцлер пояснює тим, мовляв, "він повинен знати, що ми від нього вимагаємо".

Олаф Шольц акцентував на необхідності продовження діалогу з кривавим диктатором Путіним, який розв'язав війну в Україні. Необхідність прямого спілкування німецький канцлер пояснив тим, мовляв, "він повинен знати, що ми від нього вимагаємо".

Про це пише видання Dagens Nyheter.

У бесіді зі шведськими журналістами він підкреслив що підтримувати комунікацію під час "кризи" особливо необхідно, незважаючи на труднощі. Також лідер ФРН зауважив, що хоче, щоб Путін отримував повідомлення безпосередньо і прямо взяв на себе відповідальність за війну проти України.

Моє чітке послання йому [Путіну] полягає в тому, що його стратегія щодо України не спрацює. Звичайно, це не означає, що Росія час від часу змінює курс. Але Путін повинен знати, чого ми від нього вимагаємо. Ось чому я переконаний, що діалог з президентом Росії необхідно продовжувати – заявив Шольц.

При цьому канцлер підкреслив, що нормалізація відносин з Росією в найближчому майбутньому неможлива. "Поки Росія не укладе мир на розумних умовах, я не бачу можливості навіть почати думати про нормалізацію", – підсумував політик.

Нагадаємо, раніше прем'єр Естонії Кая Каллас закликала західних лідерів перестати дзвонити Путіну. На її думку, так російський диктатор відчуває, що знаходиться в центрі уваги.

Своєю чергою прем'єр Польщі Матеуш Моравецький виступив з жорсткою критикою на адресу Макрона, який все ще намагається "забовтати" Путіна. Прем'єр підкреслив, що зі злочинцями не домовляються – з ним борються.

Як УНІАН вже писав, між США, країнами Європи та Україною намітилися розбіжності щодо того, як повинна завершитися війна. Зазначається, що особливе значення матиме позиція президента Зеленського і його західних союзників, якщо почнуться реальні переговори про припинення конфлікту.

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