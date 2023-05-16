Китай заперечує свою незаконну діяльність.

У Німеччині продовжують працювати незаконні поліцейські дільниці Китаю, які стежать за емігрантами з КНР.

Як повідомляє видання Bloomberg, Берлін ще з листопада 2022 року веде переговори з Пекіном, щоб вирішити цю ситуацію, однак Китай заперечує діяльність незаконних поліцейських дільниць. Натомість там стверджують про роботу спеціальний станцій технічного обслуговування, які КНР обіцяє закрити.

Представник МЗС Максиміліан Калл заявив, що наразі на території Німеччини продовжують працювати щонайменше дві мобільні поліцейські станції, діяльність яких контролюється місцевою владою.

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"Органи безпеки уважно стежать за цією діяльністю, а також за іншою діяльністю іноземних держав у Німеччині. І це особливо стосується цих закордонних поліцейських дільниць. Зазвичай це не стаціонарні офіси, а мобільні", — йдеться у повідомленні.

Прессекретарка МЗС Андреа Зассе додала, що Німеччина співпрацює зі США та деякими європейськими країнами щодо того, як саме слід розглядати діяльність органів КНР на території іншої країни. У посольстві Китаю в Німеччині також прокоментували цей скандал.

"Китайський уряд завжди дотримувався міжнародного права і поважав суверенітет і юрисдикцію всіх країн. Посольство Китаю в Німеччині неодноразово повторювало ці факти і нашу позицію відповідним німецьким органам. Нам залишається очікувати, що німецька сторона віднесеться до цього об'єктивно і не залишить місця", - заявили там.

Скандальна діяльність Китаю за межами країни

У квітні 2023 року в Нью-Йорку затримали двох осіб, які, ймовірно, керували секретною китайською поліцейською станцією в Чайна-таун на Манхеттен. Пізніше ФБР звинуватило Китай у переслідуванні дисидентів, що втекли до США.

Європейська правозахисна організація Safeguard Defenders заявляє, що у великих містах світу, зокрема в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, розгорнуто десятки пунктів китайської таємної поліції.

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