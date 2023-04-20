Рівень ризику та рівень загрози змінилися за останні кілька років, стверджують в ФБР.

Американське Федеральне бюро розслідувань зауважують, що Китай та Іран стають дедалі більше нахабними у спробах змусити дисидентів, які мешкають в США, замовкнути.

Як пише Reuters, в ФБР заявили, що Китай та Іран почали використовувати нові тактики, яких не виявляли під час попередніх розслідувань.

Зокрема, чиновники ФБР виявили, що уряди часом вдавалися до використання приватних детективів для стеження за дисидентами. Федеральні прокурори порушили кілька кримінальних справ щодо їх використання.

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"Ми дійсно побачили точку перелому в тактиці та інструментах, а рівень ризику та рівень загрози змінилися за останні кілька років", – сказав один зі співробітників контррозвідки ФБР.

Офіційні особи заявили, що мета транснаціональних схем репресій є багатогранною. Іноді Китай та Іран також мають на меті вплинути на політичні рішення США за допомогою "тактики злого впливу".

Переслідування дисидентів в США - останні новини

Цього тижня в Нью-Йорку затримали двох осіб, які, як передбачається, керували секретною китайською поліцейською станцією в Чайна-таун на Манхеттен. За словами прокурорів, це – частина зусиль з придушення урядом США ймовірних нападів Пекіна на дисидентів.

Тижнями раніше Європейська правозахисна організація Safeguard Defenders опублікувала звіти, у яких стверджувала, що у великих містах світу, зокрема в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, розгорнуто десятки пунктів китайської таємної поліції.

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