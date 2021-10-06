У списку немає політсили, яку представляла Ангела Меркель.

У Німеччині після виборів почав формуватися коаліційний уряд. Переговори поки що йдуть між представниками трьох партій.

Про це пише Spiegel Online.

За словами лідера Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера, переговори про створення коаліційного уряду проводить його партія з соціал-демократами та "зеленими".

З подібною заявою виступили й співголови "зелених" Анналена Бербок та Роберт Хабек.

Читайте такожБлок Меркель з мінімальним відривом програв вибори в БундестагПри цьому Лінднер заявив, що його партія погодилася на пропозицію "зелених", а перший раунд переговорів запланований на 7 жовтня. Цього ж дня відбудеться зустріч з кандидатом на пост канцлера Олафом Шольцем.

Вибори в Німеччині: що відомо

Вибори до німецького парламенту проходили за змішаною системою. За місця в Бундестазі змагалися 47 партій. Чинний канцлер ФРН Ангела Меркель після 16 років на чолі уряду вирішила не висувати свою кандидатуру на цих виборах.

За попередніми даними, Соціал-демократична партія стала переможцем федеральних виборів у Німеччині, набравши 25,7% голосів. Партія отримує шанс сформувати новий уряд.

Блок Ангели Меркель ХДС / ХСС отримує 24,1%, з яких голоси ХДС склали 18,9%, а партію ХСС підтримали 5,2%.

Третє місце з 14,8% підтримки посіла партія "Зелені", яка виступала проти запуску газопроводу "Північний потік-2".

На четвертому місці опинилися "Вільні демократи" з 11,5%, за ними йде "Альтернатива для Німеччини" з 10,3% і ліворадикальна партія "ліві" з 4,9%.

Автор: Анастасія Горбачова