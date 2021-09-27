За словами лідера соціал-демократів Олафа Шольца, Християнсько-демократичний і Християнсько-соціальний союзи (блок ХДС/ХСС) повинні піти в опозицію.

Кандидат в канцлери Німеччини від Соціал-демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц заявив, що хоче сформувати коаліцію без блоку Ангеліни Меркель.

Його цитує Reuters.

За його словами, Християнсько-демократичний і Християнсько-соціальний союзи (блок ХДС/ХСС) повинні піти в опозицію. А коаліцію сформують Партія "Зелених" і "Вільна демократична партія".

"Громадяни визначили чіткий мандат - ці три партії повинні увійти в наступний уряд. ХДС/ХСС не повинні бути там, вони повинні піти в опозицію", - сказав Шольц.

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Вибори в Німеччині - результати

Вибори до німецького парламенту проходили за змішаною системою. За місця в Бундестазі змагалися 47 партій. Чинний канцлер ФРН Ангела Меркель після 16 років на чолі уряду вирішила не висувати свою кандидатуру на цих виборах.

За попередніми даними, Соціал-демократична партія стала переможцем федеральних виборів у Німеччині, набравши 25,7% голосів. Партія отримує шанс сформувати новий уряд.

Блок Ангели Меркель ХДС/ХСС отримує 24,1%, з яких голоси ХДС склали 18,9%, а партію ХСС підтримали 5,2%.

Третє місце з 14,8% підтримки посіла партія "Зелені", яка виступала проти запуску газопроводу "Північний потік-2".

На четвертому місці опинилися "Вільні демократи" з 11,5%, за ними йде "Альтернатива для Німеччини" з 10,3% і ліворадикальна партія "Ліві" з 4,9%.

Автор: Денис Прядко