Німеччина намагається закріпити таку схему фінансування, яка дозволить ЄС і надалі легко спрямовувати кошти Україні, навіть якщо ситуація в блоці почне кардинально змінюватися.
Йдеться також про те, щоб підстрахуватися на випадок, якщо суспільний ентузіазм щодо підтримки Києва в Європі почне згасати, а також на випадок можливої перемоги Марін Ле Пен на президентських виборах у Франції наступного року, пише Politico.
Адже Ле Пен уже неодноразово обіцяла, що в разі свого приходу до влади обов’язково виконає передвиборчу обіцянку й істотно скоротить допомогу Україні.
Німецький "страховий план"
План Берліна полягає в тому, щоб надати Євросоюзу фінансову свободу маневру для отримання додаткових коштів для України. Йдеться про суми понад ті 100 мільярдів євро, які Єврокомісія вже запропонувала в рамках наступного семирічного бюджету блоку.
Ця схема, яка називається "headroom" (буквально – "запас місця"), дозволить у майбутньому залучати фінансування для України, при цьому не вимагаючи одразу величезних і політично непопулярних витрат, пишуть ЗМІ.
"Фінансування України сьогодні є більш спірним питанням, ніж будь-коли", – заявив один із європейських чиновників. І така ситуація, додав він, стане "ще гострішою", якщо Марін Ле Пен переможе на президентських виборах у Франції в квітні.
Кінець одностайного ухвалення рішень
Ухвалення довгострокового бюджету та відповідної схеми "headroom" вимагає одностайної підтримки всіх країн-членів ЄС. Але, якщо план Німеччини вдасться, то подальші рішення щодо запозичень ухвалюватимуться лише кваліфікованою більшістю голосів.
Це суттєво ускладнить можливість одній окремій країні заблокувати допомогу Україні – про це розповів європейський дипломат, обізнаний із ходом переговорів.
"У сучасному геополітичному світі ця [необхідність одностайності] не має сенсу", – зазначив дипломат.
Внутрішній фронт
Берлін переживає не лише через Францію та інших традиційних супротивників допомоги Україні – таких як Угорщина та Чехія. Не меншу тривогу викликає й власна політика в Німеччині.
Так, ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) здобула історичні перемоги на виборах у землях на сході країни та значно випередила в опитуваннях консервативну партію канцлера Фрідріха Мерца.
І однією з головних причин такого успіху стала критика Берліна за витрати на підтримку України, йдеться в матеріалі.
Козир Берліна
Саме ця внутрішня політична реальність пояснює, чому Фрідріх Мерц так прагне включити допомогу Україні до наступного довгострокового бюджету ЄС і збільшити, за його словами, "розподіл тягаря" між країнами блоку.
Прив’язуючи підтримку Києва до бюджетних переговорів, Мерц також неявно погрожує: якщо якісь країни спробують заблокувати план "headroom" або відмовляться від допомоги Україні – він готовий скоротити німецькі внески до фондів регіонального розвитку ЄС. А саме від цих фондів найбільше залежать східноєвропейські країни.
Інші новини про фінансування України
Раніше УНІАН повідомляв, що республіканці погрожують скоротити фінансування України в оборонному бюджеті США. Конгресмени намагаються використати положення щодо України в головному оборонному законопроекті про бюджет Пентагону як інструмент тиску на демократів з одного з питань.
Водночас ми розповідали про те, що Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на мільйони доларів. Зокрема, країна виділить ще 45 млн доларів на Чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів.