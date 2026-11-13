Мерц закликав Трампа не повторювати 'момент Анкориджа' на переговорах з Путіним

Наразі треба добитися миру для України і розуміти, в межах якої структури буде гарантована її безпека.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа не підносити жодних сюрпризів під час очікуваних перемовин щодо України з російським диктатором Володимиром Путіним в Китаї наступного тижня. Про це повідомляє Reuters.

"Дехто тут, в Дубліні, побоюється, що це може перетворитися на "другий момент Анкориджа"", - відзначив Мерц, натякнувши на саміт між Трампом і Путіним, який відбувся в серпні 2025 року на Алясці.

Цей саміт європейці розглядали як потенційно переломний момент у зусиллях з припинення війни в Україні.

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"З цієї причини я хочу наголосити дуже чітко на нашому посланні до Сполучених Штатів: "Будь-ласка, без сюрпризів. Продовжуйте грати як частина "Команди Європа" або "Команди Україна"", - наголосив Мерц.

Нині Мерц наполягає на тому, аби лідери ЄС зобов’язалися підтримувати Україну в межах переговорів щодо нового довготермінового семирічного бюджету Євросоюзу. За його словами, ця пропозиція отримала широку підтримку, хоча до угоди ще залишається довгий шлях.

Мерц підтвердив, що вперше очікується європейська участь у змістовних переговорах щодо України, які мають розпочатися у найближчі тижні. Також канцлер Німеччини відхилив російські заклики зробити тему архітектури європейської безпеки центральною на переговорах, відзначивши, що така структура вже існує у формі НАТО.

"Прийдешні обговорення мають зосереджуватися на одному центральному питанні: в межах яких рамок безпека України буде гарантована як тільки буде досягнуто миру? Спершу, однак, ми, насправді, маємо добитися цього миру", - заявив Мерц.

Саміт між Путіним, Трампом і Сі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 18–19 листопада 2026 року відбудеться саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Шеньчжені. На цьому заході братимуть участь президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін.

Путін прагне використати зутріч з Трампом і Сі Цзіньпіном з метою домовитися про припинення війни в Україні на умовах, вигідних для Москви.

В Україні вважають, що зустріч лідерів США, Китаю і РФ без участі України лише заохотить ініціатора війни Володимира Путіна продовжувати війну.

Водночас, ЗМІ пишуть, що тема України зникла з порядку денного саміту, бо Китай волів би, аби будь-які переговори щодо України відбувалися безпосередньо між США та Росією.

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