Канада направить ще 45 млн доларів на Чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів.

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні за підсумками 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG), яке відбулося 17 листопада у Брюсселі. Про це повідомило Міністерство національної оборони країни.

Очільник оборонного відомства Канади Девід Макгінті заявив про виділення додаткових коштів та передачу обладнання для підтримки українських військових.

Зокрема, Канада направить ще 45 млн доларів на Чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів. Таким чином, загальний внесок Оттави в цю програму перевищить 500 млн доларів. Фінансування передбачає постачання боєприпасів збільшеної дальності та засобів протиповітряної оборони.

Відео дня

"Ці інвестиції підтримають постачання пріоритетних боєприпасів великої дальності та критично важливого обладнання протиповітряної оборони, включаючи ракети AIM-7, Р-73 та Р-27, щоб допомогти Україні захистити свої населені пункти, персонал та критично важливу інфраструктуру від російських повітряних атак", - зазначило Міноборони.

Крім того, Україна отримає до 1,6 млн боєприпасів калібру 20 мм із запасів Збройних сил Канади, 80 млн доларів на сенсорні системи MX-15D виробництва компанії WESCAM, а також зимове спорядження на 30 млн доларів.

До пакета також увійдуть близько 250 тисяч індивідуальних комплектів харчування для українських військовослужбовців.

"Україна продовжує захищати свій народ, свою територію та свій суверенітет від триваючої агресії Росії. Підтримка Канади має й надалі задовольняти потреби українських сил на місцях. Від зміцнення протиповітряної оборони до надання критично важливих боєприпасів та обладнання, ці внески допоможуть Україні захистити свій народ та підтримувати свою оборону. Канада продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосив Макгінті.

Допомога Канади - інші новини

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив, що його країна виділить 500 млн євро на запланований Європейським Союзом кредит для України у розмірі 90 млрд євро.

Він зазначив, що внесок його країни є прикладом реалізації нещодавно оголошеного партнерства Канади з Європейським Союзом. Він додав, що це "позитивний союз".

Також FT писало, що Канада допоможе Україні грошима після сварки зі США. Зокрема канадський уряд розглядає співпрацю з ЄС ширше, ніж лише підтримку України. Оттава прагне домовитися з Брюсселем про нові економічні та технологічні проєкти, одночасно намагаючись посилити свої позиції у торговельному протистоянні зі США.

Канада має приєднатися до європейської мережі суперкомп’ютерів для спільної роботи у сфері штучного інтелекту, а також укласти угоду про цифрову торгівлю.

Вас також можуть зацікавити новини: