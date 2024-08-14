Однак наразі не йдеться про їх участь у бойових діях чи іншій прямій допомозі ЗСУ у веденні війни.

Німеччині варто надіслати своїх солдатів в Україну під миротворчим мандатом ООН, якщо такий буде створено після припинення активних бойових дій. З такою ініціативною виступив чинний прем’єр-міністр федеральної землі Тюрінгія Бодо Рамелов в інтерв'ю Spiegel.

Якщо реалізується сценарій припинення вогню, то потрібно "бути відкритими до [ідеї відправки в Україну] солдатів Бундесверу під мандатом ООН. Якщо буде припинення вогню, ми, європейці, повинні бути готові відправити миротворців в Україну", – сказав він.

У цьому контексті Рамелов розкритикував попередню позицію своєї власної "Лівої партії". Як зазначає очільник Тюрінгії, досі німецькі ліві "завжди ухилялися від чіткої позиції щодо агресивної війни Росії". Зокрема він звинуватив попереднє керівництво партії в тому, що під гаслами про необхідність переговорів та обопільних поступок партія "лише поширювала аргументи Путіна" та була фактичним рупором кремлівської пропаганди.

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За словами Рамелова, Путін – "автократ, шовініст та імперіаліст". "Я не буду заступатися за нього, навіть якщо це може коштувати мені голосів", – наголосив він.

Війна в Україні: позиція Німеччини

Як писав УНІАН, в Міністерстві оборони ФРН заявили, що надана Україні німецька зброя стає власністю Києва від моменту передачі. Тому українці можуть використовувати її так, як вважатимуть за потрібне. Тому питання про законність використання цієї зброї в Курській області просто не стоїть.

Також ми розповідали, що наприкінці липня Німеччина повідомила про відправку нової партії танків в Україну. Вісім Leopard 1A5 було передано у співпраці з Данією.

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