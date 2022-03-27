Президент України дав інтерв'ю російським журналістам.

Президент України Володимир Зеленський не схвалив ідею Польщі завести миротворців в країну через ризик заморозити конфлікт, а не закінчити війну з Росією.

Свою думку з цього приводу глава держави висловив в інтерв'ю російським журналістам.

"Я поки не розумію до кінця цю пропозицію. Нам не потрібен заморожений конфлікт на території нашої держави, я це на нашій зустрічі з польськими колегами пояснив. Я знаю, що вони продовжили цю риторику", – заявив він.

"На щастя, або на жаль, це поки наша країна, а я президент, тому поки ми будемо вирішувати, чи будуть тут ті чи інші сили", – додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський дав інтерв'ю низці російських журналістів. Роскомнагляд зажадав від росЗМІ не показувати його.

Вас також можуть зацікавити новини: