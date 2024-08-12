Для Міноборони Німеччини питання законності української операції в Курській області РФ не стоїть, наголосив речник.

Надана Німеччиною зброя стає власністю України від моменту передачі українській стороні. Вона може використовуватися так, як вважатиме за потрібне Київ, заявив речник Міністерства оборони ФРН Арно Коллац.

Під час брифінгу він зауважив, що для Міноборони Німеччини питання законності української операції в Курській області РФ не стоїть, оскільки міжнародним правом передбачена можливоість ведення воєнних дій на території країни-агресора заради захисту власної держави. Тому якихось умов для використання переданої Берліном зброї не передбачено.

"Після того, як зброя з Німеччини була передана в розпорядження України, вона вже належить Україні, це – українська зброя… Немає жодних перешкод, отже Україна є вільною у виборі можливостей", – пояснив він. Відео дня

При цьому Коллац зауважив, що Україна має дотримуватися норм міжнародного права.

Водночас, говорячи про використання далекобійної зброї, речник сказав, що це політичне питання, але в цьому випадку про таке не йдеться.

Використання західної зброї під Курськом: останні новини

Українські військові продовжують операцію в Курській області РФ. ЗСУ застосували там немецький інженерний танк. На одному з відео засвітився інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1 із символікою української армії. За даними аналітика Bild Юліана Репке, загалом було передано кілька таких машин.

Раніше Forbes писало, що до Курської операції приєдналася одна з найкраще оснащених і найшвидших українських бригад – 80-та десантно-штурмова бригада. На кадрах з мережі видно, як танк Т-64БВ або Т-80БВ, саперна машина УР-77, інженерна машина ІМР-2, а також БТР-80 і проїжджають повз українську мінометну бригаду. Також на них засвітилися колісні бронетранспортери Stryker американського виробництва.

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