Європейські лідери готові подвоїти допомогу Україні на тлі скандалу з Трампом, – NYT

У Європи теж є певні можливості.

Європейські лідери пообіцяли подвоїти свою підтримку України – на тлі побоювань, що президент США Дональд Трамп може припинити або скоротити обмін військовою розвідувальною інформацією з Україною в її війні з Росією.

Президент України Володимир Зеленський згадав про нещодавні "складнощі" з партнерами – під час зустрічі в Лондоні з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Не вдаючись у подробиці, він лише зазначив, що обговорить із Бернемом питання обміну розвідданими та Starlink, який відіграє ключову роль в українських військових операціях, пише The New York Times.

Український лідер додав, що було "багато різних сюрпризів", яких не очікуєш, "коли у тебе справжнє партнерство, а ми розраховуємо саме на партнерство зі Сполученими Штатами".

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Україна раптово втратила доступ до військової версії системи Starlink

Як повідомляється, за неї платить Пентагон. Причини цієї втрати доступу поки що не пояснили. Однак перспектива погіршення відносин у сфері безпеки зі США, які дають Україні змогу завдавати точних ударів і захищатися від ракет та безпілотників, змусила європейських чиновників нервувати – майже через п’ять років після початку війни.

Словесні суперечки між Трампом і Зеленським останніми днями ще більше напружили нерви – викликавши занепокоєння щодо того, як Україна зможе й надалі захищатися від Росії, якщо втратить американську розвідку, пишуть ЗМІ.

Наприклад, Україна не отримала жодного попередження від своїх партнерів з питань безпеки про російські ракетні удари в ніч на понеділок, а також у вівторок вночі. Це породило побоювання, що США, можливо, виконали свою очевидну погрозу припинити надання розвідданих – наприклад, супутникових даних, які можуть попереджати про запуски ракет, йдеться в матеріалі.

Однак офіційні особи у сфері безпеки в кількох країнах, зокрема у США та Україні, заявили, що ключові американські розвіддані продовжують надходити. Коли Трампа запитали про це, він наголосив: "Ми їм допомагаємо, і ми ділимося розвідданими".

Європа допоможе Україні

У Зеленського в Лондоні відбулася аудієнція з королем Карлом III, а потім він зустрівся з Бернемом. Британський прем’єр пообіцяв прискорену військову та економічну допомогу – зокрема, нову партію ракет для систем протиповітряної оборони, які довели свою ефективність проти російських дронів.

"Ми подбаємо про те, щоб їх доставили якомога швидше", – заявив Бернем на початку зустрічі на Даунінг-стріт, 10.

У свою чергу, генеральний секретар НАТО Марк Рютте на прес-конференції в Естонії заявив: "Путін намагається послабити нашу рішучість і зупинити нашу підтримку України. Але Росія зазнає поразки. Вона зазнає поразки на полі бою в Україні. І ми не піддамося на залякування".

Він додав, що союзникам потрібно робити більше – "особливо у підтримці протиповітряної оборони" України.

Західні союзники могли б допомогти з розвідувальною інформацією

Повідомляється, що у Великої Британії, наприклад, є складна розвідувальна система – вона співпрацює зі США, Канадою, Австралією та Новою Зеландією в рамках альянсу "П’ять очей". Однак можливості Америки затьмарюють можливості решти – і їхня втрата була б особливо болючою для України.

"Точність, детальність і своєчасність розвідданих із США заслуговують на увагу", – заявив колишній директор Національного агентства геопросторової розвідки США Роберт Муррет. США зазвичай діляться інформацією про цілі всередині Росії, інші ж європейські країни – зокрема Польща та країни Балтії – також діляться "значним обсягом розвідданих" з Україною, додав він.

Муррет висловив сумнів у тому, що розвідувальне співтовариство США відкличе свою підтримку України. "Нинішнє керівництво розвідувального співтовариства США та наших союзників має дуже антиросійський настрій. Це не означає, що Білий дім не може їх переграти. Але у головного керівництва розвідувального співтовариства США немає теплого місця в серці для Путіна та його керівництва в Кремлі", – заявив він.

Військовий аналітик Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень у Лондоні Томас Візінгтон, у свою чергу, зазначив, що можливості європейських розвідувальних агентств "досить хороші". Але інформація, якою вони діляться, може бути фрагментованою або дублюватися – залежно від того, наскільки секретною її вважає та чи інша країна. Це також може уповільнювати обмін розвідданими.

"Для європейців не є неможливим повторити ту радіотехнічну розвідку та обмін даними, які здійснюють США. Але, звісно, та додаткова підстраховка з боку США, та додаткова можливість – надають усьому цьому більшої розвідувальної ваги. Тому це дуже важливо, – підсумував Візінгтон.

Інші новини про останні події

Раніше УНІАН повідомляв, що ані Трамп, ані Маск, ані хтось інший не можуть обирати президента України. В інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану Володимир Зеленський виключив проведення виборів до закінчення бойових дій.

Крім того, ми також розповідали, що Трамп грає з Путіним у "російську рулетку" на шкоду власній партії. Він активізував зближення з РФ напередодні проміжних виборів до Конгресу, створюючи додаткові проблеми для Республіканської партії.

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