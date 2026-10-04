Німеччина надасть Україні 1,3 млрд євро допомоги: куди підуть кошти

Німеччина виділяє серйозну допомогу для посилення протипрвітряної оборони України і підготовки до зими. Як передає кореспондент УНІАН, про це на спільній пресконференції у Києві сказали президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
"Є новий пакет підтримки для України - комплексний. Більше ніж 1 млрд 300 млн євро", - відзначив Зеленський.
Зокрема, це "зброя, яка допоможе зараз, підтримка для нашої енергетики".
"Це дуже важливо - перед зимою важливий енергетичний пакет. І в цьому комплексному пакеті від Німеччини є кошти на виробництво нових перехоплювачів саме проти реактивних шахедів. Також це особливо важливо", - додав Зеленський.
Крім того, за словами президента, він обговорив з канцлером потребу у ППО, яка у цей час є ключовою.
Німеччина має допомогти виробити 2 тис реактивних перехоплювачів "Барс".
Загалом, як уточнив Зеленський, на сьогодні Україна має з німецькою стороною 15 угод та документів.
"Більшість із них про безпекову взаємодію, виробництво, відповідні закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості, спільні проєкти в Україні", - повідомив президент.
Загальна сума цих домовленостей становить більше ніж 8,5 млрд євро, у тому числі, йдеться про українські замовлення у німецької промисловості.
Своєю чергою, як підтвердив Мерц, сьогодні Німеччина виділяє Україні конкретну допомогу - понад 1 млрд євро на військову допомогу і 350 млн євро - на енергетику.
"Ми виділяємо кошти на спільне виробництво дронів для протидії реактивним дронам. І протягом останніх тижнів у цій сфері вдалося досягти великих технологічних проривів. І зараз ми оперативно запускаємо їх у серійне виробництво. І це швидко і відчутно зміцнить українську протиповітряну оборону", - наголосив Мерц.
Він додав, що Німеччина постачає далекобійну зброю, бойові дрони та супутникове обладнання, щоб Україна могла ефективніше боротися з російськими пусковими установками.
"Перед настанням зими ми надаємо допомогу в енергетичній сфері на суму близько 350 млн євро на генератори, трансформаторні підстанції та необхідні ремонтні комплекти", - відзначив Мерц.
На його переконання, це все допоможе пом'якшити наслідки російських атак на українську енергетичну інфраструктуру та підтримати людей, насамперед, у холодні дні у взимку.
Західна допомога Україні
Як писав УНІАН, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Європа неправильно використовує кошти для України. На його думку, їх слід спрямовувати на відбудову, а не на війну.
Він також розкритикував відсутність діалогу між європейськими лідерами та Росією, наголошуючи, що конфлікт потрібно якнайшвидше завершити. Водночас чеський прем’єр заперечив твердження російського посла про пом’якшення антиросійської риторики уряду Чехії.