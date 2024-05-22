Лідер угруповання "Громадяни Рейху" хотів розстріляти уряд з автомата Калашникова.

У Німеччині розпочався гучний судовий процес над заколотниками, які під керівництвом німецького аристократа планували збройний державний переворот і просили підтримки у Кремля. Як повідомляє BILD, перше судове засідання відбулося 21 травня у Франкфурті-на-Майні.

Цей судовий процес став продовженням найбільшої в історії сучасної Німеччини антитерористичної операції, яку провели в грудні 2022 року. Тоді правоохоронці викрили змову, на чолі якої стояв аристократ Генріх фон Рейсс, 1951 року народження. За даними видання, фігурант створив "праве" угруповання "Громадяни Рейху" (Reichsbürger), метою якого було повалення республіканського ладу, арешт провідних політиків, депутатів, міністрів і відновлення монархії.

"У вівторок у Франкфурті-на-Майні почався процес. На суді з'ясувалося, що під час підготовки путчу Рейсс намагався встановити зв'язок із Володимиром Путіним і угрупованням "Нічні вовки". Він кілька разів зустрічався з представниками посольства РФ. У перехоплених телефонних розмовах він говорив, що йому доведеться "зарядити автомат Калашникова". "Я вб'ю їх", - сказав він про членів уряду Німеччини", - ідеться в публікації.

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Інша заколотниця, колишня суддя і депутат Бундестагу Біргіт Мальзак-Вінкеман під час купівлі зброї сказала, що це "на випадок, якщо раптом прийдуть росіяни". Також відомо, що "подругою" Рейсса була якась уродженка Калінінграда.

За даними BILD, частина екстремістів, які збиралися "очистити верхівку" чинного уряду, мають стосунок до впливових соціальних, фінансових кіл, зокрема серед них - колишні військовослужбовці Бундесверу та ексдепутат Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини".

У 2022 році у ймовірних учасників "антиконституційного угруповання" ідеології "Reichsbürger" одночасно відбулося більше ніж 100 обшуків, було проведено приблизно 20 арештів у Берліні, Тюрінгії, Баден-Вюртемберзі та Саксонії.

За даними слідства, путчисти планували штурмувати будівлю Бундестагу і казарми Бундесверу, для чого підготували 1300 одиниць зброї. У перевороті мали брати участь 4-5 тисяч осіб. Екс-депутат Бундестагу передав їм план підземного ходу до будівлі парламенту, але поліцейські випередили заколотників лише на добу.

Встановлено, що в червні 2022 року змовники намагалися призначити зустріч у генконсульстві РФ, щоб обговорити можливість визнання Москвою майбутнього уряду на чолі з Рейссом. Також один зі змовників звернувся до генконсульства РФ у Лейпцигу з питанням, чи готова Москва "підтримати німецькі групи опору". Російський віце-консул призначив зустріч на 8 грудня, але заколотник на той час був заарештований.

Російський вплив у Німеччині: останні новини

Як повідомляв УНІАН, військова розвідка РФ намагалася використати мирні демонстрації в Німеччині для впливу на громадську думку в країні та підриву підтримки України. За словами європейських посадовців, однією з організацій, на яку було спрямовано діяльність підрозділу психологічних операцій 54777 ГРУ Росії, є Alternative Kinder Zukunft (AKiZ) та її фотопроєкт "Діти війни".

Також ми розповідали, що Захід проспав створення російської мережі підготовлених бойовиків і шпигунів на європейській території. За словами українського військового експерта Олександра Коваленка, наприклад, у Німеччині вже кілька років діє мережа бійцівських клубів "Система", засновниками якої були вихідці з Росії. За оцінками експертів, мережа перебуває під контролем спецслужб РФ і налічує від 250 до 300 активних, підготовлених бойовиків.

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