За словами європейських чиновників, для цього РФ використовує одну з німецьких організацій.

Військова розвідка РФ намагалася використати мирні демонстрації в Німеччині для впливу на громадську думку в країні та підриву підтримки України. Про це повідомили європейські урядовці, які знайомі з цим питанням, пише агентство Bloomberg.

За словами чиновників, які говорили на умовах анонімності, однією з організацій, на яку була спрямована діяльність підрозділу психологічних операцій 54777 ГРУ Росії, є Alternative Kinder Zukunft (AKiZ) та її фотопроект "Діти війни".

"Фотовиставка стартувала в Кельні в червні 2022 року, через кілька місяців після початку вторгнення Росії в Україну, і на своєму вебсайті декларує, що має на меті привернути увагу до страждань дітей у зонах бойових дій. Організатори заявили, що виставка об'їздила такі міста, як Гамбург, Берлін і Франкфурт, а також була показана у Франції, Іспанії, Італії та Бельгії", - нагадали у матеріалі. Відео дня

Європейські посадовці кажуть, що AKiZ використовує цю платформу для проведення кампанії проти Організації Північноатлантичного договору та закликів до припинення постачань озброєння в Україну.

Також AKiZ організовувала або ж брала участь у протестах та мітингах за мир, які проходили у кількох німецьких містах, серед яких Берлін та Рамштайн, де розташована штаб-квартира військово-повітряного командування НАТО. Проте немає доказів щодо того, що організація пов'язана з російською розвідкою.

Відомо, що цю агітаційну організацію очолює Оксана Вальтер, яка раніше відкидала критику про те, що вона узгоджує свої дії з проросійською пропагандою. В минулому році вона сказала в одному з інтерв'ю, що проект присвячений дітям та не представляє інтереси жодної країни.

"Окрім публікації контенту про протести і війну, AKiZ використовує свій вебсайт і канал TikTok для розміщення інформації про вакцини проти Covid-19 і уроки російської мови для дітей. На вебсайті організації також просуваються короткометражні фільми, "присвячені пам'яті дітей-жертв", які, за словами AKiZ, були вбиті в результаті українських операцій на Донбасі на сході України", - додали у Bloomberg.

Наразі ні організація, ні російське ГРУ ніяк не прокоментували таку інформацію.

Поширення російської пропаганди: останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно російська пропаганда зазнала епічного фіаско. Так звані російські журналісти включили в прямий ефір неназваного чоловіка нібито з Миколаєва, який розповів, що на "русскій мір" у цьому місті ніхто не чекає.

Також журналісти Bild заявили, що російський диктатор Володимир Путін використав парад 9 травня для пропаганди війни проти України.

"Цього року російський режим використовує свято для військової пропаганди проти України. Тоді республіки СРСР разом захищалися від вторгнення нацистів. Сьогодні Росія веде жорстоку агресивну війну проти України", - розповіли у німецькому виданні.

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