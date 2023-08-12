Заколотники намагалися отримати підтримку від Росії.

Група німецьких праворадикалів, що планувала державний переворот у грудні минулого року і була знешкоджена силами поліції, зверталася до Росії за підтримкою своїх дій. Про це повідомляє видання Bild, яке отримало доступ до матеріалів судової справи, що зараз слухається в закритому режимі.

У грудні 2022 року німецька поліція провела найбільшу в історії сучасної Німеччини антитерористичну операцію. Тоді правоохоронці викрили змову, на чолі якої стояв 71-річний аристократ Генріх фон Ройсс. Він створив праворадикальне угруповання "Громадяни Рейху" (Reichsbürger), метою якого було повалення республіканського ладу, арешт провідних політиків і відновлення монархії.

Як свідчать матеріали судової справи, заколотники планували взяти штурмом будівлю Бундестагу (німецького парламенту) та казарми Бундесверу (армії). Для цього вони заздалегідь придбали зброю та та планували задіяти в повстанні близько 4-5 тисяч людей. Однак поліцейські змогли випередити заколотників на одну добу і зірвали заколот в останню мить.

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Документи також свідчать, що один із організаторів заколоту на ім’я Франк Р. заздалегідь звертався до генерального консульства Росії у Лейпцигу з питанням, чи готовий Кремль "підтримати німецькі групи опору". Віце-консул призначив йому зустріч на 8 грудня, але в той день Франк вже був заарештований.

Крім того, на контакт із російськими дипломатами намагався вийти через свою дружину і сам Генріх фон Ройсс, який стояв на чолі заколоту.

Спроба перевороту в Німеччині

Як писав УНІАН, 7 грудня минулого року у Німеччині заарештували кілька десятків осіб, підозрюваних у підготовці держперевороту. Обшуки охопили 130 об'єктів нерухомості, що належать 52 підозрюваним в 11 землях Німеччини.

За даними прокуратури, терористична організація була створена не пізніше кінця листопада 2021 року і поставила собі за мету повалити існуючий державний лад в Німеччині, замінивши його своєю "формою держави".

Підозрювані планували створити 280 озброєних підрозділів по всій Німеччині, яким було б доручено "арештовувати та страчувати" людей після держперевороту. У землях Саксонія, Тюрінгія та Баден-Вюртемберг вже були зроблені конкретні приготування.

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