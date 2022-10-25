Арештовані росіяни відкидають будь-які звинувачення і кажуть, що вони є "просто туристами".

У норвезькому районі Нордланд зловили двох росіян, які займалися незаконною зйомкою військових об’єктів.

Про це інформує телеканал TV2.

"Поліція в Нордланді може підтвердити, що двоє громадян Росії були заарештовані на півночі округу в суботу 22 жовтня. Їм було пред'явлено звинувачення у незаконному фотографуванні, і 24 жовтня вони взяті під варту. Справа буде передана в PST, і подальшим розслідуванням справи займатиметься PST", - сказав адвокат поліції і керівник прокуратури Північної Нордландії Штеффен Равносен.

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За останній місяць у Норвегії в різних місцях були упіймані росіяни з безпілотниками. Оскільки в Норвегії діють антиросійські санкції, то російським громадянам заборонено керувати безпілотниками на норвезькій території.

Арештовані росіяни відкидають будь-які звинувачення і кажуть, що вони є "просто туристами".

Нагадаємо, що Норвегія заборонила імпорт нафти з Росії.

Росіяни в Європі