Санкції спрямовані на обмеження здатності Росії фінансувати війну проти України, їх запроваджено проти основних прихильників кремлівського режиму.

Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти Росії та режиму Путіна. Зокрема, Осло заборонило імпорт до країни сирої нафти та інших нафтопродуктів з Росії.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Норвегії.

"Ми підтримуємо ЄС щодо санкцій проти Росії, щоб підтримувати тиск на владу країни та її еліту. Тепер ми забороняємо імпорт нафти, яка транспортується морем із Росії до Норвегії", - зазначила голова МЗС Аннікен Хюітфельдт.

У відомстві зазначили, що заборона на імпорт сирої нафти та інших нафтопродуктів із РФ набуває чинності негайно, але обмеження містять перехідні періоди до 5 грудня 2022 року для сирої нафти та до 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів.

Також забороняється надання технічної допомоги, фінансування тощо, пов'язане з купівлею, імпортом або передачею нафти. Забороняється транспортувати російську нафту до третіх країн й сприяти цьому.

В норвезькому МЗС додали, що санкції спрямовані на обмеження здатності Росії фінансувати війну проти України, їх запроваджено проти основних прихильників кремлівського режиму.

Цього разу до списку санкцій включено 65 осіб і 18 компаній. Серед них - росіяни, відповідальні за звірства в Бучі й Маріуполі, бізнесмени та члени сімей олігархів і державних службовців, кілька компаній оборонної промисловості та фінансові установи.

Зокрема, три російських банки будуть відключені від платіжної системи Swift - "Сбєрбанк", "Московський кредитний банк" і Російський агробанк.

Норвегія розширить експортний контроль/заборону, наприклад для товарів, які можуть допомогти збільшити військовий і технологічний потенціал Росії. Це включає 80 хімічних речовин, які можна використовувати для розробки хімічної зброї.

Забороняється надання низки послуг юридичним особам або уряду Росії, таких як аудит і бухгалтерський облік, фінансові консультації тощо.

"Санкції посилилися в кілька раундів. Зважаючи на заборону імпорту нафти, обмеження кількох великих банків і заборону на низку інших товарів, які можуть вплинути на військовий потенціал Росії, можливість торгувати з Росією дуже вузька", - наголошує голова МЗС.

Шостий пакет санкцій проти РФ

4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом із тим відтермінувавши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. Цього ж дня президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: