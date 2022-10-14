Норвегія також придбає зимове спорядження для українських військових.

Норвегія планує придбати для України біля 17 тисяч боєприпасів калібру 122 мм та 152 мм на суму 210 млн норвезьких крон (20 млн доларів).

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

"Потреба у військовій підтримці України є суттєвою та критичною. Ефективна артилерія, включно з достатньою кількістю боєприпасів, виявилася дуже важливою для захисту України від російського вторгнення", – наголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арильд Грам.

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Як повідомляється на сайті норвезького уряду, раніше Норвегія передала Україні артилерійські системи та ракети. Крім того, держава виділила 400 млн норвезьких крон британському фонду, який координує нові закупівлі військової техніки для України. Саме з цієї суми й братимуться кошти на придбання нових боєприпасів.

"Уряд Норвегії також запропонував пожертвувати Україні додатково 3 мільярди норвезьких крон у 2022 році. У цю суму буде включено покупку зимового одягу та зимового спорядження для українських сил на суму 250 мільйонів норвезьких крон. Ми продовжимо нашу підтримку України і продовжимо робити свій внесок у зміцнення здатності країни захищати себе", – резюмував глава Міноборони Норвегії.

Як Норвегія допомагає Україні у війні з Росією

На початку жовтня 2022 року Данія, Словаччина, Норвегія та Німеччина підписали лист про намір спільно зробити фінансовий внесок для виробництва і передачі Україні словацьких самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzana 2.

Раніше також стало відомо, що Норвегія та Велика Британія об’єднують зусилля для придбання норвезьких мікродронів Black Hornet, які призначені для розвідки та визначення цілей на малих відстанях. Загальна вартість допомоги становитиме біля 90 мільйонів норвезьких крон (понад $9,2 млн).

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