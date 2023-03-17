Французи "з вогником" протестують проти пенсійної реформи, яку уряд вирішив провести без згоди парламенту.

У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти агресивно налаштованих учасників акції протесту. Про це повідомляє Reuters.

Демонстранти влаштували в центрі Парижа спонтанну акцію протесту проти пенсійної реформи. Близько 7000 людей прийшли висловити своє невдоволення планами уряду, який вирішив провести зміни в обхід парламенту.

Повідомляється, що демонстранти зібралися на березі річки Сена, навпроти парламенту. Там прем'єр-міністр Елізабет Борн якраз заявила, що уряд має намір провести реформу без схвалення парламентом, оскільки в уряду немає необхідної кількості голосів у депутатському корпусі.

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Незадоволені цим учасники акції протесту затіяли сутички з поліцією – кидали каміння, підпалювали машини. У свою чергу поліцейські застосували сльозогінний газ.

Французька пенсійна реформа

У січні французький уряд заявив про плани підвищити пенсійний вік в країні з нинішніх 62 до 64 років. Це планується зробити поступово до 2030 року.

Після цього по Франції прокотилася ціла серія народних протестів, які приймали найрізноманітніші форми - від страйку працівників транспорту до вуличних заворушень.

16 березня уряд все ж затвердив реформу, обійшовшись без голосування в парламенті. Для такого рішення знайшлася лазівка у французькій Конституції.

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