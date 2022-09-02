"Ліві" депутати Бундестагу від СДПН вимагають від керівництва країни "більш розумних рішень у 21 столітті" щодо війни Росії проти України.

Кілька депутатів від Соціал-демократичної партії Німеччини, яку очолює канцлер Олаф Шольц, виступили за мирне врегулювання війни Росії проти України.

Про це пише Spiegel із посиланням на власні джерела.

Зокрема, під час засідання парламентської групи СДПН у Дрездені член парламентської групи з економічної політики Бернд Вестфаль закликав визнати, що у війні немає переможців й запропонував підготувати "мирну ініціативу".

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"Людські страждання, зруйнована інфраструктура та втрата добробуту для всіх мають призвести до більш розумних рішень у 21 столітті. СДПН є партією миру і має дати йому поштовх", - сказав Вестфаль.

Ще два "лівих" депутати Бундестагу Ніна Шеєр і Ральф Стегнер зробили подібні заяви. Стегнер вимагав не зводити розв’язання проблеми до питання поставок зброї, а краще зосередитися на дипломатичному й політичному шляхах.

Spiegel зазначає, що на засіданні заперечень їхнім словам не пролунало. Однак після нього голова Комітету у закордонних справах Міхаель Рот відмежувався від заяв своїх колег по парламентській групі.

"Це не так, ніби не було різноманітних дипломатичних зусиль… Але психологічна війна Путіна спрямована саме на наші страхи. Він хоче розколоти наші суспільства та позбавити легітимності нашу підтримку України", - сказав Рот у коментарі Spiegel і додав, що Путін не хоче миру. Рот застерігає, щоб "знову не потрапити в путінську пастку над головою України".

Як повідомляв УНІАН, раніше представники лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини вже надсилали листа, де закликали до мирних переговорів і визнання "реальності, яка може не подобатися, але яка виключає подальшу ескалацію війни". Також "ліваки" із СДПН виступили проти поставок в Україну важкої військової техніки та вказали на загрозу ядерної війни.

Після цього радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що всі, хто закликає перестати підтримувати Україну, мають відвідати Бучу. Він наголосив, що росіяни несуть лише смерть і руйнування, а західна зброя допомагає українцям захищати своїх дітей.

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