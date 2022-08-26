Раніше ліве крило партії Олафа Шольца закликало до мирних переговорів і визнання "реальності, яка може не подобатися, але яка виключає подальшу ескалацію війни".

Усі, хто закликає перестати підтримувати Україну, мають відвідати Бучу.

Про це Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

Він наголосив, що росіяни несуть лише смерть і руйнування, а західна зброя допомагає українцям захищати своїх дітей.

Відео дня:

"Ще раз по пунктах. Російська армія несе лише смерть, руйнування й тортури. Західна зброя несе мир, допомагаючи нам захистити своїх дітей. Запрошую всіх, хто закликає Німеччину перестати допомагати Україні, на екскурсію в Бучу. Обговоримо ваші аргументи з родинами замордованих українців", - наголосив Подоляк.

Ця заява послідувала після публікації видання Spiegel, у розпорядженні якого опинився лист представників лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини, котру наразі очолює канцлер Олаф Шольц. Серед підписантів - кілька членів Бундестагу, Європейського парламенту, колишній очільник Бремена Карстен Зілінг, мер Дортмунда Томас Вестфаль та інші.

Вони закликають до мирних переговорів і визнання "реальності, яка може не подобатися, але яка виключає подальшу ескалацію війни".

"Продовження війни призведе лише до нових смертей і руйнувань. Нам потрібне якнайшвидше припинення вогню як відправна точка для комплексних мирних переговорів", - йдеться в листі.

Вони виступають проти поставок в Україну важкої військової техніки та вказують на загрозу ядерної війни.

Також автори листа хочуть, аби Євросоюз посилив дипломатичні зусилля, щоб схилити деякі країни, зокрема Китай, "до посередницької ролі між воюючими сторонами".

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не постачатиме Україні озброєння, з якого ЗСУ зможуть завдавати ударів по території Російської Федерації.

Перед цим депутати Бундестагу Крістіан Клінк (СДПН), Сара Нанні (Союз 90/Зелені) і Александр Мюллер (СвДП) заявили, що Німеччина має терміново надати більше зброї Україні для забезпечення її виживання, навіть якщо це спричинить тимчасові прогалини в Бундесвері. Вони наголосили, що безпека і стабільність Європи зараз захищаються в Україні, а результат цієї війни матиме прямі наслідки для Європи.

Однак міністерство оборони Німеччини відкинуло заклик коаліційних політиків поставити Україні більше зброї і, в разі необхідності, піти на ослаблення своїх збройних сил. У Бундесвері наголосили, що не можуть ризикувати.

Вас також можуть зацікавити новини: