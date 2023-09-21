У Пентагоні заявили, що кожна країна має сама вирішувати, який рівень підтримки вона може надати Україні.

Міністерство оборони США заявило, що рішення Польщі припинити постачання зброї Україні є "суверенним рішенням". Про це пише CNN з посиланням на брифінг прес-секретаря Пентагону генерала Патріка Райдера.

"Ми завжди говорили, що будь-яка країна має приймати суверенне рішення щодо того, який рівень підтримки вона збирається надавати", - сказав Райдер.

Райдер не сказав, чи це змусить інші країни посилити підтримку України, але підкреслив ту допомогу, яку Польща вже надала.

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"Польща була однією з провідних країн, коли йдеться про надання Україні допомоги у сфері безпеки, і не лише допомоги у сфері безпеки, але й щодо надання значної гуманітарної допомоги та підтримки понад мільйона українців-переселенців, які виїхали до Польщі внаслідок вторгнення Росії", – сказав він.

Припинення військової допомоги від Польщі

Напередодні польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава припинить надавати військову допомогу Україні, тому що Польща сконцентрована на фінансуванні власної армії.

Після цього в польському уряді заявили, що Варшава виконає усі контрактні зобов'язання щодо поставок зброї Україні, які були підписані до "зернового конфлікту".

Крім того, 20 вересня у Польщі заговорили про ймовірність припинення допомоги українським біженцям з наступного року.

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