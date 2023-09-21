Міністерство оборони США заявило, що рішення Польщі припинити постачання зброї Україні є "суверенним рішенням". Про це пише CNN з посиланням на брифінг прес-секретаря Пентагону генерала Патріка Райдера.
"Ми завжди говорили, що будь-яка країна має приймати суверенне рішення щодо того, який рівень підтримки вона збирається надавати", - сказав Райдер.
Райдер не сказав, чи це змусить інші країни посилити підтримку України, але підкреслив ту допомогу, яку Польща вже надала.
"Польща була однією з провідних країн, коли йдеться про надання Україні допомоги у сфері безпеки, і не лише допомоги у сфері безпеки, але й щодо надання значної гуманітарної допомоги та підтримки понад мільйона українців-переселенців, які виїхали до Польщі внаслідок вторгнення Росії", – сказав він.
Припинення військової допомоги від Польщі
Напередодні польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава припинить надавати військову допомогу Україні, тому що Польща сконцентрована на фінансуванні власної армії.
Після цього в польському уряді заявили, що Варшава виконає усі контрактні зобов'язання щодо поставок зброї Україні, які були підписані до "зернового конфлікту".
Крім того, 20 вересня у Польщі заговорили про ймовірність припинення допомоги українським біженцям з наступного року.