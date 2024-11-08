Зараз в Міноборони США є 6 мільярдів доларів для України, і їх збираються використати до зміни президента.

У Пентагоні мають намір використати всі доступні для підтримки України кошти до кінця президентського терміну Джо Байдена – до інавгурації Дональда Трампа 20 січня.

Про це із посиланням заявила під час брифінгу заступниця речника американського оборонного відомства Сабріна Сінгх, пише "Голос Америки". Зараз в Міноборони є 6 мільярдів доларів для України. Йдеться про близько $4 млрд на програму президентських повноважень (PDA), за якою зброю вилучають зі складів армії США, і біля $2 млрд на ініціативу сприяння безпеці України (USAI), за якою зброю замовляють безпосередньо у виробників.

Говорячи про поставки в рамках програми PDA, Сінгх зазначила, що деяке озброєння прибуває до України протягом днів і тижнів. Доставка іншого може зайняти довше часу – усе залежить від його наявності на складах у США.

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"Ми завжди розглядаємо можливості, які потрібні Україні на полі бою, які зможуть використати українські військові та які матимуть найбільше значення. Сьогодні у мене немає набору нових засобів чи нових речей, які ми розглядаємо, але щоразу, коли ми оголошуємо пакет допомоги чи нове зобовʼязання, це інвестиція в успіх українців, які борються на полі бою", – додала заступниця речника Пентагону.

За її словами, після переходу влади нова адміністрація (президента Трампа, – УНІАН) працюватиме з Конгресом над формуванням політики щодо підтримки України у майбутньому. При цьому Сінгх акцентувала, що в України є підтримка від обох партій в Конгресі США.

"Республіканці та демократи взяли на себе зобов’язання перед Україною у вигляді голосів та грошей. Нова команда працюватиме з Конгресом, і в Конгресі є підтримка, щоб продовжувати допомагати Україні", – сказала вона.

Крім цього, Сінгх нагадала, що Україну підтримують не тільки США, а й інші країни.

Допомога Україні: ви могли це пропустити

Німецько-французьке оборонне об’єднання KNDS передасть українській армії колісні гаубиці RCH 155 у квітні наступного року. Зазначається, що зараз там виробляють колісні гаубиці для України та іншого міжнародного замовника.

Раніше стало відомо, що Франція розпочала передачу Україні дронів-камікадзе OSKAR. Такі безпілотники призначені для ураження нерухомих цілей, легких транспортних засобів та живої сили.

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