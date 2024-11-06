Це перша артустановка, що веде вогонь під час руху.

Німецько-французьке оборонне об’єднання KNDS передасть українській армії колісні гаубиці RCH 155 у квітні наступного року.

Про це в інтерв'ю hartpunkt розповів генеральний директор KNDS Deutschland Ральф Кетцель. Він повідомив, що наразі вони виробляють колісні гаубиці для України та іншого міжнародного замовника:

"І ми сподіваємося незабаром отримати контракт для Бундесверу. Спочатку це буде близько 80 машин. Перші системи для України ми поставимо у квітні наступного року".

Зброя від KNDS

Нагадаємо, що цього року німецько-французьккий концерн відкрив в Україні філію. Вона ремонтуватиме танки Leopard 1A5 та Leopard 2 MBT, а також самохідні артилерійські системи PzH 2000 та Gepard SPAAG.

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Також повідомлялося про плани з виробництва 155-мм боєприпасів та запчастин разом з українським оборонно-промисловим комплексом.

Влітку стало відомо, що Україна отримає від Німеччини 54 новітні колісні самохідні артилерійські установки RCH 155. Це гармати закритого типу на колісному шасі, побудованому на базі вузлів і агрегатів німецько-нідерландського багатоцільового бронетранспортера Boxer.

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