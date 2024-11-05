Такі безпілотники призначені для ураження нерухомих цілей, легких транспортних засобів та живої сили.

Франція вперше розпочала передачу дронів-камікадзе OSKAR до України. Про це повідомив генеральний директор Delair Бастьєн Манчіні для Breaking Defense.

Він не надав додаткової інформації про нові постачання, проте наголосив, що вони вписуються у часові межі, про які заявляв міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню у жовтні.

"Розроблений на основі безпілотного літального апарату (БпЛА) UX11 компанії Delair і модифікований для інтеграції боєголовки вагою 2,3 кілограма французької компанії KNDS, OSKAR може літати до 45 хвилин і призначений для ураження нерухомих цілей, легких транспортних засобів і живої сили. Боєприпаси, що переносяться в рюкзаку, були обрані як одне з двох рішень для закупівлі за програмою Colibri в березні", - йдеться у виданні.

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Водночас Манчіні наголосив, що компанія Delair мала шість місяців, аби перетворити демонстраційний зразок на оперативний продукт. Наразі цей етап завершено, тому безпілотники OSKAR доставляються українським військовим.

Він додав, що російські засоби радіоелектронної боротьби продовжують становити "реальну небезпеку" для зброї, яка постачається Україні. За його словами, те, що платформа "працює сьогодні", не означає, що "вона буде працювати через три місяці".

"Якість, яка нам потрібна, - це залишатися дуже адаптивними і пильними ... тому що поки що у нас є рішення, які працюють, але ... на полі бою все змінюється дуже швидко", - підкреслив Манчіні.

Французькі дрони-камікадзе - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в межах французького проєкту Colibri ЗСУ отримають 100 одиниць "блукаючих" боєприпасів малої дальності.

У жовтні міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявляв, що відбулися "успішні випробування" цих дронів-камікадзе, а їхнє постачання в Україну розпочнеться "найближчими тижнями".

За словами аналітиків, цей безпілотник може уражати цілі та літати без супутникової навігації у будь-який час доби. Також відомо, що бойова частина з готовими уражаючими елементами має режим повітряного підриву.

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