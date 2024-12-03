У Південній Кореї дуже швидко почали розвиватися події із запровадженням воєнного стану та його скасування.

У Південній Кореї, після того, як президент Юн Сок Єль оголосив про введення воєнного стану, скасували його дію - це сталося після того, як депутати з опозиції намагалися прорватися до парламенту, щоб провести процедуру голосування.

Парламент Південної Кореї проголосував "за" скасування воєнного стану - загалом набрано 190 голосів, пише Telegram-канал "Смотри". Згідно з Конституцією, президент має скасувати указ після голосування.

У будівлі Нацасамблеї в Сеулі працював спецпризначенці, біля входу тривають сутички із силовиками, які виконують указ президента. Місцеві ЗМІ раніше повідомляли, що парламент Південної Кореї найближчим часом поставить на голосування питання скасування воєнного стану.

Водночас існує серйозна загроза владі, особливо після того, як 2023 року Юн Сок Єль наклав заборону на розслідування корупційних схем, у яких він замішаний разом із дружиною, вважає політолог Ігар Тишкевич у Facebook.

"У 2024 році тема "імпічменту" почала набирати обертів. Рейтинг Юн Сок Йоль знизився до 24-25%. У жовтні активісти зібрали понад мільйон підписів під петицією із закликом до відставки. До цього був лист викладачів університету, представників бізнес-еліти. Процедура почалася. Але під час воєнного часу це неможливо", - заявив експерт.

Крім того, він вважає цікавим питання - на чий бік стане армія, і яку позицію займуть США.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль - що відомо

Він керує країною лише два роки, з 2022-го, коли здобув перемогу на виборах із невеликою перевагою (0,7%). При цьому парламент Південної Кореї контролюється опозицією, що створює особливі проблеми перед главою держави в процесі просування своїх програм.

У нього відсутня можливість ухвалення власних законів, тому він періодично накладав вето на законопроєкти, які хотіла ухвалити опозиція. Зовсім нещодавно опозиція скоротила бюджети, які були запропоновані правлячою партією та урядом, паралельно закликаючи оголосити імпічмент членам Кабміну Південної Кореї та самому президенту. Причиною є "нездатність розслідувати діяльність першої леді", яку підозрюють у махінаціях з акціями.

Дія воєнного стану в Південній Кореї

Повідомляється, що під час дії воєнного стану в цій країні призупинено роботу політичних партій, заборонено політичні акції та будь-яку політичну діяльність - загалом. Крім того, всі засоби масової інформації (ЗМІ) перебувають під контролем держави.

Інші новини з Південної Кореї

Раніше УНІАН повідомляв, що Південна Корея завершила розробку нового перехоплювача балістичних ракет або літаків - на висоті понад 40 км на кінцевому етапі зниження.

Крім того, починаючи з 2025 року в Південній Кореї, в школах, почнуть вивчати англійську, інформатику та математику за підручниками, які написані штучним інтелектом.

Вас також можуть зацікавити новини: