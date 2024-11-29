З початку 2025 року за ШІ-підручниками вивчатимуть англійську, математику та інформатику.

За рівнем освіти Південна Корея посідає 9-те місце у світовому рейтингу QS. Скоро це може змінитися – щоправда, поки невідомо, в якому напрямку.

Як повідомляє ITHome, сьогодні Міністерство освіти Південної Кореї вперше затвердило 76 цифрових підручників на основі штучного інтелекту. Нові матеріали призначені для викладання в початковій і середній школі.

Розумні ШІ-підручники увійдуть до програми вже до 2025 року – з їхньою допомогою вивчатимуть математику, корейську мову, англійську та інформатику. Починаючи з 2028 року за розумними книжками проходитимуть суспільствознавство, історію, природничі науки (біологію, географію) і технологію.

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Відомо, що розробкою і випуском ШІ-підручників спільно займуться IT-гіганти Samsung і LG. Інтерактивні книжки підтримуватимуть переклад різними мовами і субтитри, а також зможуть оцінювати знання учнів за допомогою штучного інтелекту.

Впровадження штучного інтелекту в систему загальної освіти свідчить про те, що його використання не завжди пов'язане з комерційними цілями, пише ITHome. Очевидно, що за допомогою нейромереж можна ефективно навчатися, причому навіть на муніципальному рівні. Можливо, інші країни незабаром наслідуватимуть цей приклад.

Раніше повідомлялося, що Google інвестує в ядерну енергетику через наростальний апетит ШІ, а Microsoft "воскресила" виведений з експлуатації ядерний реактор для живлення своїх ШІ-серверів. В історії США ще не було такого, щоб закрита АЕС поверталася до ладу і тим паче постачала всю енергію одному замовнику.

Тим часом стартап OpenAI взимку має представити нову модель ШІ. За очікуваннями розробників, ця модель має вийти на рівень загального штучного інтелекту (AGI). Тобто спілкування з нею нагадуватиме спілкування з живою людиною.

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