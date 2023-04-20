Тим часом у США заявили, що продовжуватимуть тісно координувати роботу з Південною Кореєю щодо збільшення підтримки України.

Будь-яке рішення Південної Кореї щодо надання летальної допомоги Україні у війні з Росією залежатиме від дій Москви.

Про це пише Yonhap із посиланням на заяву представника Офісу президента Південної Кореї. Раніше в інтерв'ю Reuters лідер цієї держави заявив про готовність надати України летальної зброї, що спричинило погрози з боку Кремля.

"Слова президента відповідають здоровому глуздові та є принциповою відповіддю. Російська влада коментує те, чого не відбувається, але ми можемо думати про це інакше, що те, що ми робитимемо в майбутньому, залежатиме від Росії", - сказав журналістам чиновник Офісу президента.

Тим часом, представник Держдепартаменту США заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть тісно координувати роботу з Південною Кореєю щодо збільшення підтримки України, пише Reuters.

Він назвав Південну Корею ключовим азійським союзником і "стійким партнером" у захисті суверенітету України.

"Південна Корея була непохитним партнером у захисті права України на територіальний суверенітет проти російської агресії з перших днів повномасштабного вторгнення", - сказав представник Держдепу.

Війна в Україні - допомога Південної Кореї

Як повідомляв УНІАН, напередодні в інтерв'ю Reuters президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що Сеул може розширити підтримку Києва, вийшовши за нинішні рамки гуманітарної та економічної допомоги, якщо країна піддасться великомасштабному нападу на цивільне населення. Таким чином, Республіка Корея вперше заявила про готовність надати зброю Україні.

Після цього заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв "зригнув" погрозу в бік Південної Кореї, заявивши, що у відповідь Москва готова забезпечити "новітніми зразками зброї" КНДР.

Зазначимо, що попри посилення тиску з боку західних країн щодо постачання зброї, Південна Корея досі намагалася уникати протистояння з Росією через її компанії, що досі чомусь працюють на ринку країни-терористки, а також вплив Москви на Північну Корею.

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