Колишній президент РФ раптово знайшов у запасах "новітні зразки російської зброї".

Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв відзначився новою загрозою з приводу України: цього разу його "зачепила" ініціатива Південної Кореї з приводу можливої передачі летальної зброї Києву.

Неадекватною реакцією чиновник відзначився у своєму Telegram. Він заявив, що у Південної Кореї з'явилося бажання допомогти російському "ворогові" (Україні), хоча раніше там нібито обіцяли не передавати Києву летальної зброї.

Медведєв натякнув, що у Росії на цей рахунок є своя "відповідь" - Москва готова забезпечити "новітніми зразками зброї" КНДР.

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"Цікаво, що скажуть жителі цієї країни, коли побачать новітні зразки російської зброї у своїх найближчих сусідів - наших партнерів з КНДР?",- написав Медведєв.

Нагадаємо, що у Россі не вистачає зброї, щоб забезпечити окупантів на війні в Україні. Раніше стало відомо, що Міноборони РФ знімає зі зберігання старі танки, оскільки більш сучасні зразки, за словами військових експертів, ЗСУ вже давно знищили.

Південна Корея заговорила про летальну зброю для України

У своєму останньому інтерв'ю для Reuters президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вперше не виключив можливості передачі Києву летальної зброї. Раніше Сеул передавав Україні виключно гуманітарні та економічні пакети допомоги.

Зокрема, він заявив, що такі поставки можливі в тому випадку, якщо громадяни України стануть жертвами великомасштабного нападу з боку РФ. Іншими словами, якщо окупанти знову влаштують теракти або різанину цивільного населення, що трапляється, на жаль, доволі часто.

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