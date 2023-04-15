Південна Корея надає гуманітарну допомогу нашій країні у співпраці з міжнародним співтовариством.

Міністри закордонних справ Південної Кореї та Німеччини Пак Джин і Анналена Бербок провели переговори в Сеулі в суботу, щоб обговорити війну в Україні і співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Як пише Yonhap, Пак і Бербок провели стратегічний діалог, одним із головних питань якого була співпраця в питанні підтримки України у війні з російськими загарбниками.

"Сторони висловили стурбованість погіршенням гуманітарної та економічної ситуації в Україні і розділили розуміння того, що міжнародна солідарність і підтримка важливіші, ніж будь-коли", - заявив південнокорейський міністр на спільній прес-конференції.

Пак додав, що Південна Корея і Німеччина домовилися про спільну роботу над дипломатичними та економічними заходами на підтримку України.

На прохання прокоментувати питання постачання зброї Україні Пак підтвердив позицію Сеула, згідно з якою Корея надає гуманітарну допомогу нашій країні у співпраці з міжнародним співтовариством.

Бербок "високо оцінила" чітку позицію Сеула проти вторгнення Росії, зазначивши, що Європа переживає найважчий період за останні десятиліття через триваючу війну, розв'язану РФ.

Війна в Україні: допомога Південної Кореї

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2022 року стало відомо, що США закуплять для України зброю виробництва Південної Кореї. Зазначалося, що вона буде доставлена за посередництва Чехії.

А вже в листопаді минулого року стало відомо, що Південна Корея вперше продасть США артилерійські снаряди для подальшої передачі в Україну. США планують купити близько 100 тисяч артилерійських снарядів, яких повинно вистачити на кілька тижнів.

У березні 2023 року повідомлялося, що уряд Південної Кореї вперше може передати наступальну зброю Києву. Так, Сеул схвалив експорт з Польщі в Україну гаубиць Krab. Цей вид зброї вважається польською розробкою, проте шасі установки САУ K9 Thunder виробляє Південна Корея.

При цьому, недавній витік секретних документів Пентагону щодо війни в Україні показав, що частина південнокорейських чиновників нібито мала сумніви щодо постачання зброї Києву. Однак, адміністрація президента Південної Кореї стверджує, що зміст цих документів є "зміненим" і "помилковим", не уточнюючи, про які саме йдеться частини витоку, заснованого на перехоплених внутрішніх дискусіях між високопосадовцями Сеула.

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