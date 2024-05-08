Наразі невідомо, чи цей солдат справді є дезертиром, чи втеча була прикриттям для інших видів діяльності, зокрема шпигунства.

У Польщі затримали громадянина РФ, який, ймовірно є дезертиром російської армії. Про це повідомляють польські ЗМІ.

Йдеться, що прикордонники з Підляшшя затримали 41-річного російського військового, який нелегально потрапив до Польщі через Білорусь. За інформацією ЗМІ, при ньому знайшли військові документи, зокрема контракт з армією РФ про участь у військових діях проти України.

Речник головного коменданта Польської прикордонної служби Анджей Юзвяк підтвердив, незаконний перетин кордон.

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"Прикордонна служба підтверджує затримання дезертира з Росії. Це 41-річний чоловік, який нелегально перетнув кордон з Білорусі до Польщі. Зараз прикордонники проводять з ним подальші адміністративні дії", - сказав він.

Як з'ясували у RMF FM, чоловік був одягнений у цивільне та не мав при собі зброї. За даними радіостанції, у нього виявили російські військові документи, зокрема згаданий контракт. Ймовірно, росіянин мав намір використати канал міграції на Захід, яким користуються переважно іноземці з Близького Сходу, Північної Африки та Азії.

"Цей канал був створений білоруською владою", - пишуть польські ЗМІ.

Пізніше детальну інформацію щодо затримання повідомила речниця Підляського відділу Прикордонної служби Катажина Здановіч.

"Як виявилося, чоловік був дезертиром, який воював в Україні. Він мав при собі дійсні військові документи", - сказала вона.

Наразі невідомо, чи цей солдат справді є дезертиром, чи втеча була прикриттям для інших видів діяльності, зокрема шпигунства.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські солдати, які не погоджувалися брати участь у війні, добровільно сідали у тюрму або намагалися покинути РФ під час відпустки. Також відомо, що є дезертири що записувалися у російські підрозділи, які воюють під українським прапором. Водночас як пишуть ЗМІ, мають місце випадки, які доводять, що втеча - лише прикриття для шпигунства чи диверсії.

Дезертирство в армії РФ - деталі

У збройних формуваннях південного військового округу окупаційної російської армії процвітає дезертирство. За даними ГУР Міністерства оборони України, у бойових підрозділах округу самовільно залишили службу понад 18 тисяч російських військових. Левова частка ― близько 12 тисяч утікачів ― припадає на 8-му загальновійськову армію ЗС РФ, яку ворог постійно залучає у бойових діях на сході України. Орієнтовно 10 тисяч з них призвані Кремлем через мобілізацію, 2 тисячі - контрактники.

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