Серед окупантів зростає рівень дезертирства: в ГУР назвали деталі

Так, у бойових підрозділах південного військового округу окупаційної армії самовільно залишили службу понад 18 тисяч російських військових.

У збройних формуваннях південного військового округу окупаційної російської армії процвітає дезертирство.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Загалом, як зазначається, у бойових підрозділах округу самовільно залишили службу понад 18 тисяч російських військових.

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"Левова частка ― близько 12 тисяч утікачів ― припадає на 8-му загальновійськову армію ЗС РФ, яку ворог постійно задіює у бойових діях на сході України. Орієнтовно 10 тисяч з них призвані Москвою через мобілізацію. Решта 2 тисячі ― контрактники", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в розвідці поінформували, що у 58-ій загальновійськовій армії, що також входить до південного округу армії держави-агресора, рівень дезертирства становить близько 2500 осіб.

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Про низький морально-психологічний стан особового складу російських окупантів відомо ще з початку повномасштабного вторгнення. Особовий склад підрозділів ворога постійно скаржиться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони. Серед окупантів поширено системне вживання алкогольних напоїв і дезертирство.

Влітку минулого року на тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, в підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях.

На початку року повідомлялося, що російські загарбники не можуть впоратись із потоком санітарних втрат серед особового складу, тому російське командування вирішило відмовляти у лікуванні легким пораненим.

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