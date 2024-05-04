Затримано двох 25-річних чоловіків і 18-річну жінку.

У Фінляндії повітовий суд Кайнуу відправив під арешт трьох громадян Росії, підозрюваних у вивезенні за кордон товарів подвійного призначення, пише Yle. Фігурантам інкримінують вивезення з Фінляндії предметів розкоші, придатних для використання у військових цілях.

Поліція не уточнила, про які предмети йдеться і куди вони були експортовані. Засідання відбулося в закритому режимі.

"Якщо ми говоримо про предмети розкоші загалом, ми маємо на увазі смартфони, комп'ютери, комплектуючі для комп'ютерів, камери, дрони та інші товари, які є звичайними в нашому повсякденному житті, але в іншій країні можуть використовуватися як продукт подвійного призначення", - заявив керівник слідчої групи Кіммо Тууленкарі.

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Минулого вівторка поліція затримала двох 25-річних чоловіків і 18-річну дівчину в гуртожитку. Затримані молоді люди - студенти місцевого коледжу. Усі троє - громадяни Росії. За словами слідчого, громадянство підозрюваних не впливає на хід досудового розслідування, але створює певні труднощі. Мінімальний тюремний термін за скоєний ними злочин - чотири місяці, а максимальний - чотири роки.

Російські шпигуни в Європі

У німецькому місті Байройт заарештували ймовірних російських агентів, які готували серію терактів.

Як повідомляє BILD, федеральний генеральний прокурор Єнс Роммель погодив арешт двох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь РФ. За даними ЗМІ, передбачається, що підозрювані намагалися зібрати інформацію про американські військові бази на території Німеччини, а також готували атаки на військові транспортні маршрути в країні.

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