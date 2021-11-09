Аварія в Польщі з українцями трапилася у вівторок, поділилися в МЗС.

У Польщі в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє українських громадян.

Про смертельну ДТП у Польщі кореспонденту УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Генеральне консульство України в Кракові вже надає консульську допомогу українцям, які 9 листопада потрапили в дорожньо-транспортну пригоду в польському місті Ханьча. Як відомо, внаслідок зіткнення автомобіля загинули двоє громадян. Інші двоє отримали травми, зараз вони госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога", – зазначив спікер.

Читайте такожЗМІ дізналися про затримання українця у Польщі й розкрили причинуЗа словами дипломата, українські консули взаємодіють із польською поліцією для з‘ясування обставин ДТП, контролюють процес лікування постраждалих та підтримують зв‘язок із їхніми родичами, готують репатріацію тіл загиблих.

Раніше стало відомо, що вранці 7 жовтня в польському місті Катовиці сталася смертельна аварія, в результаті якої загинули двоє громадян України.

За відомостями польських правоохоронців, машина, в якій їхали українці, на великій швидкості вилетіла з дороги, протаранила дерево та перекинулася.

Загиблим громадянам нашої країни було 19 та 20 років.

Автор: Віталій Саєнко